Юрист брал с клиентов деньги, но забывал оказывать услуги

По указанию прокуратуры Тюменской области отдел полиции №3 областного центра возбудил 29 декабря уголовное дело по факту обмана гражданки юристом. Для возбуждения дела пострадавшей пришлось прибегнуть к помощи СМИ.

Фабула дела изложена в одной из записей в соцсети ВКонтакте еще два месяца назад. В марте 2016 года тюменка обратилась за юридической помощью для взыскания задолженности по зарплате. Юристу был уплачен аванс на сумму 43,2 тысячи рублей. Спустя какое-то в­ремя юрист сообщил заказчице, что­ дело в суде выиграно, однако подтверждающих документов не передал. Так тянулось до августа, пока гражданка не позвонила в суд, где узнала, что никто иска от ее имени не подавал.

Как оказалось, в течение года в отделы полиции №1, 3, 5 и 8 УМВД России по Тюмени поступило несколько заявлений от граждан по факту совершенного этим юристом мошенничества. Во всех случаях в возбуждении уголовного дела было отказано. Как указано на сайте прокуратуры, ситуацию изменила декабрьская публикация на сайте PARK72.ru. Прокурорами Ленинского и Калининского округов отменены 7 решений об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены в полицию для проведения дополнительных проверок.

Как передает "Российская газета", в 2012 году в отношении указанного юриста уже выносился обвинительный приговор за мошенничество.