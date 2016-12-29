Следователи опровергли слухи о тройном самоубийстве подростков в Тюмени

15:12 29 декабря 2016
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urfo.topliner.ru

Представители Следственного комитета по Тюменской области опровергли информацию о трех подростках, якобы совершивших самоубийство, сбросившись с Моста Влюбленных, пишет "Mегатюмeнь".

Ранее в социальной сети одна из общественных активисток Тюмени сообщала, что несколько дней назад покончила с собой 12-летняя девочка. Женщина рассказала, что девочка, состоявшая в одной из "групп смерти", выбросилась из окна. Эти данные также опровергли в Следственном комитете. Кроме того, представители комитета сообщили, что с 21 декабря 2016 года, когда было найдено тело выпавшей из окна многоэтажки девочки, подобных случаев не зарегистрировано.

Теги: следствие , самоубийство , подростки
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