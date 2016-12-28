Житель Ярковского района получил одиннадцать лет за двойное убийство

Сегодня Тюменский областной суд вынес приговор 56-летнему жителю села Караульнояр Аркадию Ильину.

Трагедия произошла в июле этого года. Трое братьев, проживавших в Тюмени, отправились в Ярковский район порыбачить. Из-за плохой дороги добраться до водоема мужчинам не удалось, поэтому они поехали в гости к Ильину. Во время застолья хозяин дома и братья поссорились и решили разобраться на кулаках. Когда Ильин вооружился ножом, один из мужчин выбежал из дома, спрятался в кустах и вызвал полицию. Тем временем хозяин дома убил обоих братьев, трупы перетащил в сад и прикрыл их пологом. Мужчину задержали прибывшие на место полицейские.

Убийце предстоит провести одиннадцать лет в исправительной колонии строгого режима. В пользу сестры погибших братьев суд взыскал с него полмиллиона рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.