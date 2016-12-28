Сводка ДТП: в Тюмени разыскивают водителя, который наехал на ребенка и скрылся

Восемь человек пострадали в восьми дорожных авариях, произошедших в Тюменской области во вторник, 27 декабря.

В 13 часов на улице Салтыкова-Щедрина, в районе дома № 58/3, водитель автомобиля наехал на ногу 8-летнему школьнику, после чего скрылся с места ДТП. По предварительным данным, авария произошла вне пешеходного перехода. Мальчик получил ушиб стопы. В настоящее время госавтоинспекторы ведут поиск автомобиля. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в отделение розыска полка ДПС по телефону: 794-686.

В 19 часов 162 км федеральной трассы Курган – Тюмень столкнулись LADA 12-й модели и фургон "Газель". Причиной аварии, по предварительным данным, стало превышение безопасной скорости и потеря контроля над движением транспортного средства. В результате происшествия 31-летний водитель LADA получил травму лица.

Автомобили "Ока" и "Жигули" 7-й модели столкнулись на улице Герцена, 86. Причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда. В результате происшествия травму шеи получила 36-летняя пассажирка "семерки", сообщает пресс-служба ГИБДД области.

На улице Республики, 62 автомобиль Toyota сбил 45-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии пешеход получил травму головы, ушибы и ссадины.