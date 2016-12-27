В Ишиме расследовали тройное убийство

54-летнего жителя Ишима обвиняют в убийстве троих знакомых и поджоге.

Трагедия произошла в районном центре 16 марта этого года на улице Большой. Во время посиделок между выпивавшими мужчинами завязалась ссора. Один из них принес из своей машины нож и заколол сначала хозяина квартиры, а после и двух свидетелей убийства. Чтобы замести следы преступления, мужчина поджег квартиру и скрылся.

Как сообщают в пресс-службе областного управления Следственного комитета, уголовное дело передали в прокуратуру.