В Ишиме расследовали тройное убийство

17:45 27 декабря 2016
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pixabay.com

54-летнего жителя Ишима обвиняют в убийстве троих знакомых и поджоге.

Трагедия произошла в районном центре 16 марта этого года на улице Большой. Во время посиделок между выпивавшими мужчинами завязалась ссора. Один из них принес из своей машины нож и заколол сначала хозяина квартиры, а после и двух свидетелей убийства. Чтобы замести следы преступления, мужчина поджег квартиру и скрылся.

Как сообщают в пресс-службе областного управления Следственного комитета, уголовное дело передали в прокуратуру.

Теги: поджог , убийство , Ишим , уголовное дело
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