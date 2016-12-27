Сводка ДТП: из-за столкнувшихся грузовиков водителю "Жигулей" придется чинить машину

В минувшие сутки пять человек получили травмы в пять дорожных авариях, произошедших в Тюменской области. Причинами ДТП стали несоблюдение водителями очередности проезда, дистанции и превышение безопасной скорости движения, отмечают в региональной Автоинспекции.

Около половины десятого часа утра на улице Мельникайте областного центра, у пересечения с улицей Дружбы, столкнулись два "КамАЗа". По предварительным данным, водитель ассенизаторской машины, выезжая с прилегающей территории, не пропустил самосвал. По словам участников ДТП, у самосвала был включен указатель поворота, что ввело водителя спецмашины в заблуждение, и он начал движение. В результате аварии 29-летний водитель самосвала получил перелом голени. Обломками грузовиков поврежден автомобиль "Жигули", ехавший за самосвалом.

На улице Запольной областного центра утром наехал на опору освещения "Лада" 99-й модели, управляла которой 20-летняя водитель: превысив скорость, она не справилась с управлением. В результате аварии девушка получила травму головы и ушиб колена.

Около полудня на 7-м километре автодороги Тобольск–Байгора в Тобольском районе автомобиль "Ниссан Ноут", не выдержав дистанцию, въехал во впереди идущую "Ниву" - годовалая девочка, находившаяся на заднем сиденье отечественного автомобиля в детском автокресле, получила травму головы.

В два часа дня на Сузгунском взвозе Тобольска в бетонную опору железнодорожного моста въехала "Лада"" 9-й модели. По предварительным данным, 39-летний водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением. В результате происшествия мужчина получил черепно-мозговую травму.