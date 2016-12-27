В Тюменской области задержали мужчину за краснокнижного осетра

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Уватские автоинспекторы обнаружили в багажнике автомобиля 50-летнего жителя Тобольска рыбу, которая, как выяснилось, относится к сокращающемуся виду.

Стражам правопорядка мужчина рассказал, что рыбачил донными сетями на Иртыше. Полицейские изъяли рыбу и направили на исследование.

В результате ихтиологической экспертизы было установлено, что пойманная им рыба — это сибирский осетр. Этот вид занесен в Красную книгу и находится под защитой государства. Изъятого осетра оценили в 15 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Уголовное дело заведено по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации". Мужчина находится под подпиской о невыезде.