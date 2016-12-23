Сводка ДТП: житель Казани погиб в аварии на тюменской трассе

Один человек погиб, восемь получили травмы в семи дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в четверг, 22 декабря.

На 61 км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск съехал в кювет и въехал в дерево фургон Mercedes-Benz Sprinter. 58-летний водитель автомобиля, житель Казани, скончался. Причина смерти мужчины устанавливается, возможно, у него случился сердечный приступ, сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

На 296 км федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе водитель автомобиля Audi A4 выехал со второстепенной дороги, не предоставив преимущество автомобилю Toyota, ехавшему на главной. В результате столкновения пострадали 37-летняя водитель Toyota и ее 14-летний сын.

В Тобольске на улице Знаменского на нерегулируемом пешеходном переходе микроавтобус Hyundai Grand Starex сбил двух девушек 18-ти и 16-ти лет, переходивших дорогу. У пострадавших ушибы.

В Тюмени на пешеходном переходе на улице Луначарского автомобиль Toyota Auris сбил 38-летнюю женщину, после чего уехал с места происшествия. В результате ДТП женщина получила ушибы бедра и локтя. Сотрудники ГИБДД разыскали водителя - машиной управляла 19-летняя девушка, водительский стаж которой 6 месяцев.

На улице Щербакова столкнулись автомобили LADA и Audi A4. По предварительным данным, водитель LADA проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 42-летний водитель Audi получил травму головы.