За дело о пострадавшем от схода снега мальчике взялись следственные органы

17:05 22 декабря 2016
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Уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбудил СК по Тюменской области в связи с инцидентом в поселке Богандинском.

11 ноября нынешнего года на восьмилетнего ребенка, проходившего мимо многоквартирного жилого дома по улице Энергетиков, обрушилась снежная наледь. Мальчик получил телесные повреждения и ему понадобилась помощь медиков. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Следствие выяснило, что дом содержало и обслуживало муниципальное унитарное предприятие Тюменского района "Коммунальщик" . Сейчас устанавливаются лица, которые отвечали за своевременную очистку крыши от снега. 

Теги: Следственный комитет , уборка снега , уголовное дело
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