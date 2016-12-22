За дело о пострадавшем от схода снега мальчике взялись следственные органы

Уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбудил СК по Тюменской области в связи с инцидентом в поселке Богандинском.

11 ноября нынешнего года на восьмилетнего ребенка, проходившего мимо многоквартирного жилого дома по улице Энергетиков, обрушилась снежная наледь. Мальчик получил телесные повреждения и ему понадобилась помощь медиков. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Следствие выяснило, что дом содержало и обслуживало муниципальное унитарное предприятие Тюменского района "Коммунальщик" . Сейчас устанавливаются лица, которые отвечали за своевременную очистку крыши от снега.