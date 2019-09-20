21
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 20 сентября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:45 - Всероссийский день бега "Кросс нации". Центральная площадь, улица Володарского, 45.

10:00, 16:00 — "Курочка Ряба"; 12:00 — "Теремок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00, 12:30 — "Умная собачка Соня"; 12:30 — "Иван-царевич и серый волк". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

16:00 — "Шоу воды, огня и света!" Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

18:00 — "Ветер в тополях". Дамтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 — "Светлые души". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:30 — "НеКонтемп". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

20:00  — кинопоказ: "Мертвые не умирают" / The Dead Don't Die (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 862 году новгородцы призвали на княжение братьев варягов Рюрика, Синеуса и Трувора.

В 1721 году указом Петра I основан первый военный порт в России — Новая Голландия.

В 1799 году начался переход русских и австрийских войск под командованием А. В. Суворова через Швейцарские Альпы.

В 1943 году Чернигов освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

В 1993 году президент России Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета.

Теги: история , повестка
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