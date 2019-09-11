ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - встреча "Как найти свободное время для изучения иностранного языка". "Точка Кипения", улица Республики, 142. Регистрация, подробности здесь.
19:00 - мозгобойня "Кино и музыка". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Залечь на дно в Брюгге" / In Bruges (2007). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - пресс-конференция РО партии "Справедливая Россия" об итогах избирательной кампании 2019 года. Участники - председатель совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия", депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин, кандидат в депутаты на довыборах в облдуму Максим Карпиков, член регионального Совета ПП "Справедливая Россия" в Тюменской области Георгий Эргемлидзе. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1905 году российский профессор В. Г. Цеге-фон-Мантейфель впервые провёл успешную операцию по извлечению пули из сердца.
В 1923 году в Женеве подписана конвенция о пресечении обращения порноизданий и торговли ими.
В 1940 году во Франции найдены наскальные рисунки в пещере Ласко.
В 1959 году с космодрома Байконур осуществлён запуск советской межпланетной станции "Луна-2". Она станет первым в истории космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны.
В 1990 году подписан договор об объединении Германии. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии был подписан министрами иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ. Договор прекратил действие прав и ответственности четырёх стран в отношении Берлина и Германии и связанных с ними соглашений.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru