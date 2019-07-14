ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Бременские музыканты". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - дуэт "Guitar&Beat". Тайм-кафе "Пятый угол". улица Республики, 5а. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1099 году крестоносцы взяли Иерусалим.
В 1783 году во Франции, на реке Соне, близ Лиона, инженером-самоучкой Клодом де Жоффруа д’Аббаном испытан первый в истории пароход.
В 1923 году СССР объявил об образовании государственной авиакомпании "Аэрофлот". Открылась первая в стране регулярная воздушная линия по маршруту Москва — Нижний Новгород.
В 1933 году пущен в строй Свердловский машиностроительный завод - Уралмаш.
В 1957 году в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН "Плесецк".
В 1990 году вышел указ Президента СССР о формальном прекращении контроля КПСС над средствами массовой информации. Образована Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).
В 2016 году в Турции предпринята попытка военного переворота.
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