15
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 14 июля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - "Бременские музыканты". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - дуэт "Guitar&Beat". Тайм-кафе "Пятый угол". улица Республики, 5а. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1099 году крестоносцы взяли Иерусалим.

В 1783 году во Франции, на реке Соне, близ Лиона, инженером-самоучкой Клодом де Жоффруа д’Аббаном испытан первый в истории пароход.

В 1923 году СССР объявил об образовании государственной авиакомпании "Аэрофлот". Открылась первая в стране регулярная воздушная линия по маршруту Москва — Нижний Новгород.

В 1933 году пущен в строй Свердловский машиностроительный завод -  Уралмаш.

В 1957 году в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН "Плесецк".

В 1990 году вышел указ Президента СССР о формальном прекращении контроля КПСС над средствами массовой информации. Образована Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

В 2016 году в Турции предпринята попытка военного переворота.

Теги: повестка
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