1
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 30 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - 15:00 - "ИнтерКиндер", первый фестиваль детской книги и детского творчества. Филиал детской библиотеки имени Лагунова. улица Тульская, 4/3.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1807 году русская эскадра Дмитрия Сенявина у берегов Афона  разгромила турецкий  флот.

В 1862 году открыта Московская публичная библиотека.

В 1896 году На Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль (создатели — Евгений Яковлев и Пётр Фрезе).

В 1917 году в России впервые осуществлён переход на летнее время.

В 1921 году в Шанхае 13 делегатов образовали Коммунистическую партию Китая.

В 1988 году вступил в силу закон СССР "О кооперации".

В 2009 году в России введён федеральный запрет на азартные игры.

Теги: история , повестка
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