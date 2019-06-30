ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - 15:00 - "ИнтерКиндер", первый фестиваль детской книги и детского творчества. Филиал детской библиотеки имени Лагунова. улица Тульская, 4/3.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1807 году русская эскадра Дмитрия Сенявина у берегов Афона разгромила турецкий флот.
В 1862 году открыта Московская публичная библиотека.
В 1896 году На Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль (создатели — Евгений Яковлев и Пётр Фрезе).
В 1917 году в России впервые осуществлён переход на летнее время.
В 1921 году в Шанхае 13 делегатов образовали Коммунистическую партию Китая.
В 1988 году вступил в силу закон СССР "О кооперации".
В 2009 году в России введён федеральный запрет на азартные игры.
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