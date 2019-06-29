ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - фестиваль "Жара". Площадь 400-летия Тюмени. Подробности здесь.
10:00 - 18:00 - фестиваль PhotoVideoFest. Отель "Ремезов", улица Грибоедова, 6, к 1/7. Участие бесплатное. Подробности, регистрация здесь.
10:00 - "Красная шапочка", 12:00 - "Гуси-лебеди". Театр кукол, улица Кирова. 36. Подробности, билеты здесь.
12:00- 18:00 - выставка недвижимости "Дом Expo". ТРЦ "Галерея Вояж", улица Герцена, 94.
12:00 - детский спектакль "Калейдоскоп историй". Музей "Дом Машарова", улица Ленина, 24. Подробности здесь.
11:00 - финал Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск. Учебно-тренировочный полигон ТВВИКУ, озеро Андреевское.
14:00 - "Легенда. Моя Россия". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
14:00 - лекция "Живопись Китая периодов Тан и Сун". Выставка "Путь великого дракона", музей-усадьба Колокольниковых. улица Республики, 20. Подробности здесь.
18:00 - "Испанская баллада". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Анастасия Русанова & Stage Band. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1736 году — капитуляция турецкого гарнизона Азова, окончательное присоединение города к России.
В 1894 году в Лондоне открыт Тауэрский мост. В этот же день Корея объявила независимость от Китая.
В 1934 году дала ток Нивская ГЭС-2, первая в стране гидроэлектростанция, построенная за Полярным кругом.
В 1956 году в газетах СССР опубликовано постановление ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий".
В 1994 году в России завершена чековая приватизация.
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