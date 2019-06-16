ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Золушка". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - музыкально-комедийная программа "Смех сквозь песни". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. подробности, билеты здесь.
19:00 - тренировка со "Здравым смыслом" на набережной.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - брифинг в УФАС по поводу спора двух тюменких застройщиков, улица Холодильная, 58А. Аккредитация по тел. 8-929-263-35-45. При себе иметь паспорт.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1885 году в Нью-Йорк на борту французского парохода "Isere" прибыл дар французского народа Соединённым Штатам Америки — статуя Свободы.
В 1930 году с конвейера Сталинградского тракторного завода сошёл первый трактор.
В 1955 году состоялся первый полёт пассажирского реактивного самолёта Ту-104.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru