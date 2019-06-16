17
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 16 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Золушка". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - музыкально-комедийная программа "Смех сквозь песни". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. подробности, билеты здесь.

19:00 - тренировка со "Здравым смыслом" на набережной.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

15:00 - брифинг в УФАС по поводу спора двух тюменких застройщиков, улица Холодильная, 58А. Аккредитация по тел. 8-929-263-35-45. При себе иметь паспорт.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1885 году в Нью-Йорк на борту французского парохода "Isere" прибыл дар французского народа Соединённым Штатам Америки — статуя Свободы.

В 1930 году с конвейера Сталинградского тракторного завода сошёл первый трактор.

В 1955 году состоялся первый полёт пассажирского реактивного самолёта Ту-104.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

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