ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - "Рыжий чулок". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Детство, опалённое войной", литературно-музыкально-пластическая композиция режиссёр. Театр кукол, улица Корова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Музыка ночью", спектакль посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Молодость"; "Академия смеха". Драмтеатр, улица Респубилки, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1706 году спущен на воду первый военный корабль, построенный в Адмиралтействе в Петербурге.
В 1883 году указом императора Александра III бело-сине-красные цвета были объявлены национальными цветами России.
В 1906 году открылось первое заседание 1-й Государственной Думы России.
В 1932 году в Ленинграде завод "Коминтерн" выпустил первые 20 советских телевизоров.
В 1960 году американская атомная лодка "Тритон" завершила первое подводное кругосветное путешествие, длившееся 84 дня.
В 2009 году сборная России по хоккею второй год подряд получает звание чемпиона мира, выиграв у Канады со счётом 2:1.
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