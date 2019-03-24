ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 -спектакль "Три поросенка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Дюна" и Виктор Рыбин. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - пресс-конференция "Росгвардия: безопасность граждан, оказание государственных услуг и услуг по охране объектов различных форм собственности, интеграция в общественную жизнь региона" с участием начальника Управления Росгвардии по Тюменской области Евгения Симакова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1807 году начались регулярные пассажирские перевозки по Железной дороге Суонси и Мамблза (Великобритания). Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.
В 1821 году провозглашена независимость Греции от Оттоманской империи.
В 1843 году в Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом.
В 1938 году трансляцией фильма "Великий гражданин" начато регулярное вещание Московского телецентра.
В 1949 году состоялась массовая депортация нескольких десятков тысяч жителей Эстонии, Литвы и Латвии в Сибирь.
В 1957 году на Капитолийском холме в Риме главы Бельгии, ФРГ, Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов заключили договор об образовании Европейского экономического сообщества (ЕЭС).
В 2002 году обнаружен ген эпилепсии.
В 2003 году Фёдор Конюхов установил мировой рекорд для многокорпусных судов.
В 2018 году произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове.
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