ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Новогодний теремок"; 11:00 - "Не улетай (Пугало в облаках)". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00, 14:30 - "Умка"; 11:00, 14:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Снежная королева"; 12:00, 15:00 - "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - сказка "Северная". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - цирк на воде "В поисках Деда Мороза", улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00 - парад дедов морозов и забег снегурочек. Экопарк Затюменский, подробности здесь.
14:30 - экскурсия "От острога до столицы". МПО, улица Советская, 63. Заказать экскурсию можно по телефону: 8 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372. Подробности здесь.
17:00 - хоккей: "Рубин" - "Ценг Тоу" (Китай). Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности здесь.
17:00 - "Я - счастье", спектакль от театра "Нитья". СК "Зодчий", улица Луначарского, 2, корп.5. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Поместье ворона", мистический детектив. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - джазовый концерт: Анастасия Русанова и Stage Band. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4, этаж 2. Подробности здесь.
19:00 - "С кем поведешься", петербургские анекдоты в исполнении Марии Ароновой, Алексея Маклакова, Елены Захаровой, Владимира Фекленко, Олега Комарова, Владислава Гандрабуры. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00, 21:00 - "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1851 году французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.
В 1861 году в Российской империи вышел первый номер журнала "Вокруг света".
В 1957 году Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам.
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