ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Новогоднее настроение"; 11:00 - "Морозко". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00, 14:30 - "Мишуткина елка"; 11:00, 14:00 - "Белоснежка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Снежная королева"; 12:00, 15:00 - "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - кукольный спектакль "Принцесса на горошине". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - цирк на воде "В поисках Деда Мороза", улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
14:30 - экскурсия "От острога до столицы"; 17:30 и 19:00 - вечерняя экскурсия "Новогодний Upgrade". МПО, улица Советская, 63. Заказать экскурсию можно по телефону: 8 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372. Подробности здесь.
16:00 - день открытых дверей факультета социально-культурных технологий Тюменского государственного института культуры. улица Республики, 2, концертный зал ТГИК.
18:00 - "Юбилей, или Все что угодно!", спектакль-концерт. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:30 - концерт "Балалаечка-душа", концертный зал ТГИК, улица Республики, 152. Вход свободный.
19:00, 21:00 - "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - марафон нетрадиционного новогоднего кино. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4, этаж 2. Подробности здесь.
19:00 - рождественский джаз в простобаре "Еда", улица Кирова, 26. Вход бесплатный. Подробности по тел. (3452)533-800.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1785 году француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересёк Ла-Манш на воздушном шаре.
В 1839 году физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днём изобретения фотографии.
В 1928 году первый полёт самолёта У-2 ("Кукурузник") конструкции Николая Поликарпова.
В 1953 году президент США Гарри Трумэн заявил о наличии у Соединённых Штатов водородной бомбы.
В 2015 году в Париже произошёл теракт в редакции Charlie Hebdo.
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