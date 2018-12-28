ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:30, 15:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников"; 10:30, 12:00 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00, 17:00 - "Сказки 1001 ночи"; 12:00, 15:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
10:00,12:00, 17:00 - "Новогоднее настроение", 11:00, 14:00 - "День рождения Снегурочки". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 16:00 - "Волшебник Изумрудного города". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Большая снежная битва" на Главкатке, площадь 400-летия Тюмени. Подробности здесь.
12:00, 16:00 - "Цирк на воде в поисках Деда Мороза", улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
15:00 - музыкальная сказка "Когда часы 12 бьют". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности здесь.
С 15:00 - открытие главной елки. До 16:00 - новогодние сказки Тюмени, 16:00-17:00 - казачьи забавы, 17:00 - 18:00 - торжественное открытие елки и праздничный салют, в 18:00 - ретро-дискотека под зажигательные хиты. Изюминкой праздника станет программа "Лед зовет", которая состоится на территории "ГлавКатка". Площадь 400-летия Тюмени.
19:00 - "Карнавальная ночь" в филармонии, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Внешние побочные". МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Подробности, билеты здесь.
23:00 - "Антресоли" Winter Groove. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Вход свободный, подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1699 году (19 декабря 7208 года от сотворения мира) Петр I издал именной указ № 1735 о переходе на Юлианский календарь. "О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года, во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения миpa".
В 1708 году Указом Петра I территория Российской империи была разделена на 8 губерний.
В 1768 году Екатерина II ввела в России бумажные денежные знаки.
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