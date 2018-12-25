26
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 декабря 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:00, 14:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

10:00, 13:30, 16:00 - "Сказки 1001 ночи"; 11:00, 14:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

10:00, 12:00, 15:00 - "Новогодний теремок", игровая программа и мини-спектакль для малышей. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

10:00, 13:00, 16:00 - "Волшебник Изумрудного города". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

18:00 - концерт "Сон в новогоднюю ночь". Концертный зал ТГИК, улица Республики, 152. Вход свободный.

19:00, 21:00 - VR-спектакль "В поисках автора". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Елена Воробей. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1825 году на престол взошел император Николай І, во время присяги новому императору в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.

В 1919 году Совнарком РСФСР принимает декрет "О ликвидации безграмотности в РСФСР". Согласно ему все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию)

В 1974 году запущена космическая станция "Салют-4".

В 1975 году началась эксплуатация советского сверхзвукового пассажирского самолёта "Ту-144".

В 2003 году землетрясение в Баме (Иран) с магнитудой 6,7 по шкале Рихтера унесло жизни десятков тысяч человек. В 2004-м  в этот же день землетрясение в Индийском океане вызвало самое смертоносное цунами в современной истории.

Теги: повестка
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