ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 13:00, 16:00 - "Сказки 1001 ночи"; 11:00, 14:00 - "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - концерт "Наша жизнь - искусство", в программе - произведения российских и зарубежных композиторов. ТГИК, улица Республики, 152. Вход свободный.
19:00 - "План Ломоносова". YesRockClub, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Тима Белорусских - автор хита "Мокрые кроссы". КЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Безграничная энергия танца". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - вечеринка Apres Ski: сноуборд спот, PlayStation Room, а также отличное музыкальное сопровождение от DJ Conflict и Vadim Kodzaev. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Вход свободный, подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 9:00 - торжественное мероприятие в честь 100-летия системы дополнительного образования в РФ. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Аккредитация по тел.: +7 (3452)68-84-59 (доб. 106); +7 919 956 5361.
С 13:00 - битва снеговиков в Гилевской роще. Творческие команды из школ будут создавать необычные снежные фигуры. За победу в одной из пяти номинаций: "Моя Тюмень", "Год театра", "Гороскоп-2019", "Русская сказка", "Любимый мультфильм" поборются 30 команд.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1898 году Пьер и Мари Кюри открыли радий.
В 1913 году в нью-йоркской газете "New York World" опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн.
В 1991 году — упразднение СССР и создание Содружества Независимых Государств.
В 2007 году в Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-визового режима вошли 9 стран ЕС — Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.
В 2012 году впервые в истории YouTube и Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южно-корейского исполнителя PSY "Gangnam Style".
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