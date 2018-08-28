ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - арт-тусовка "Неидеальное искусство", улица Республики, 256, к.2. Подробности здесь.
19:00 - Трио Юли Перминовой (Москва): дебютный альбом REVIVAL. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
19:00 - мастер-класс по имиджу для девушек. Чай, кофе и сладости в неограниченном количестве прилагаются. Требуется запись по телефону: 46-84-09. Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Подробности здесь.
19:45 -Заседание молодежного делового клуба. Клуб создан с целью уделить время саморазвитию, выработке в себе навыков высокоэффективных людей и планированию. Необходима запись по номеру 8-922-486-21-21. Vip конференц-зал, улица Первомайская 55. Вход свободный.
20:00 - кинопоказ под открытым небом: фильм "Сын". Площадь ж.р. Тарманы, улица Малышева, 24. Вход свободный, подробности здесь.
20:00 - "Не надо стесняться: легкая киноэротика" - "С широко закрытыми глазами" / Eyes Wide Shut (1999). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
8:20 пресс-тур на предприятия-участники продовольственной ярмарки для жителей Тюмени: хлебокомбинат "Фонд", ООО "Русич", ООО "Пышма-96". Тел. 55-72-01, 8-922-074-72-26.
12:00 - пресс-конференция "Вакцинация: мифы и реальность". Участники: Лариса Коновалова - начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения, Ольга Рычкова - главный внештатный иммунолог-аллерголог, председатель Экспертного Совета по вакцинопрофилактике, Галина Шарухо - руководитель регионального управления Роспотребнадзора. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация - тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1698 году Пётр I предписал подданным брить бороды и носить европейскую одежду.
В 1831 году английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.
В 1885 году немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на первый мотоцикл.
В 1912 году в Москве открыта панорама Франца Рубо "Бородинская битва".
В 1929 году пуском электрички от Москвы до Мытищ начата эксплуатация первого магистрального электрифицированного участка Московской железной дороги.
В 1949 году на Семипалатинском полигоне (СССР) прошло испытание первой советской атомной бомбы. В этот же день, но в 1991 году, ядерный полигон был закрыт.
В 1957 году в СССР сформированы пять отдельных батальонов специального назначения (Спецназ), подчинявшихся командующим военных округов и групп войск.
В 1975 году в земном небе появилась сверхновая звезда в созвездии Лебедя.
В 2001 году обнаружен человеческий ген долголетия.
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