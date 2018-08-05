ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, Вход свободный.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - брифинг "Итоги первого полугодия 2018 года в сфере строительства". ГУС, улица Некрасова, 11, 4 этаж. Аккредитация по email hozhaevaMV@72to.ru, тел. 8 (3452) 49-01-22.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1378 году в битве на реке Воже (Рязанщина) князь Дмитрий Иванович, впоследствии Донской, разбил карательную экспедицию хана Мамая.
В 1723 году во время персидского похода русской армии и флота 1722 — 1723 русским десантом взят Баку.
В 1726 году подписан союзный договор между Священной Римской и Российской империей.
В 1851 году Китай и Россия подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало официальным торговым отношениям этих стран.
В 1888 году в Тярлево (под Петербургом) проведены соревнования по бегу, положившие начало российской лёгкой атлетике.
В 1929 году в Бристоле открылись первые в Великобритании курсы автовождения.
В 1945 году США произвели атомную бомбардировку японского города Хиросима.
В 1961 году запущен космический корабль "Восток-2", который пилотировал гражданин Советского Союза лётчик-космонавт майор Герман Титов.
В 1991 году в CERN на компьютере NeXT была создана первая в мире веб-страница с базовым набором HTML.
В 1996 году НАСА объявило о том, что на метеорите ALH 84001, отколовшемся от Марса и упавшем на Землю, найдены остатки микроорганизмов, существовавших 3 млрд лет назад.
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