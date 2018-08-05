6
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 05 августа 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, Вход свободный.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - брифинг "Итоги первого полугодия 2018 года в сфере строительства". ГУС, улица Некрасова, 11, 4 этаж. Аккредитация по email hozhaevaMV@72to.ru, тел. 8 (3452) 49-01-22.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1378 году в битве на реке Воже (Рязанщина) князь Дмитрий Иванович, впоследствии Донской, разбил карательную экспедицию хана Мамая.

В 1723 году во время персидского похода русской армии и флота 1722 — 1723 русским десантом взят Баку.

В 1726 году подписан союзный договор между Священной Римской и Российской империей.

В 1851 году Китай и Россия подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало официальным торговым отношениям этих стран.

В 1888 году в Тярлево (под Петербургом) проведены соревнования по бегу, положившие начало российской лёгкой атлетике.

В 1929 году в Бристоле открылись первые в Великобритании курсы автовождения.

В 1945 году США произвели атомную бомбардировку японского города Хиросима.

В 1961 году запущен космический корабль "Восток-2", который пилотировал гражданин Советского Союза лётчик-космонавт майор Герман Титов.

В 1991 году в CERN на компьютере NeXT была создана первая в мире веб-страница с базовым набором HTML.

В 1996 году НАСА объявило о том, что на метеорите ALH 84001, отколовшемся от Марса и упавшем на Землю, найдены остатки микроорганизмов, существовавших 3 млрд лет назад.

Теги: повестка , СМИ , строительство
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