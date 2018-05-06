[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - митинг у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшихся с войны". Сквер "Прощание", улица Республики, 14.
18-00 - открытая лекция компании "Тюмень Водоканал": "Культура пользования системой водоотведения города Тюмени". ТИУ, улица Луначарского, 2, аудитория 332.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - подведение итогов и церемонии закрытия областного конкурса видеороликов "Портреты Победы". Конференц-зал по улице Советской, 61. Аккредитация - opto-sonko@mail.ru
15:30 - театрализованная постановка "Русские люди" в ТПКУ. Необходима аккредитация по тел. 8-922-263-36-58.
17:00 - репетиция несения "Вахты памяти" на Исторической площади у Вечного огня. Аккредитоваться и задать вопросы можно по тел. 922-482-94-86.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1895 году в Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.
В 1934 на Амуре создана Еврейская автономная область с центром в Биробиджане.
В 1945 году 7 мая в 2:41 ночи в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
В 1985 году Совет Министров СССР принял постановление № 410 "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения.
В 1999 году впервые с раскола христианской церкви в 1054 году Папа римский посетил православную страну (Румынию).
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