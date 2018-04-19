ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - всероссийская акция "Библионочь-2018". Площадки, подробности здесь.
18:00 - финал "Сезона побед" детских команд КВН. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Ансамбль "Barocco". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Он, Она, окно, покойник"; "фантазии Фарятьева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - "Кроссфит для культуры" - первый профессиональный форум специалистов сферы культуры и искусства. Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.
11:00 - 18:00 - выставка научно-технического творчества и робототехники. Мастер-классы по лазерной резке, 3D моделированию и 3D печати, мобильной робототехнике. Журналистов ждут к 14:00. 17:00 - подведение итогов выставки, награждение призеров. Пресс-подход с участием Замгубернатора Ольги Кузнечевских, директора департамента физкультуры, спорта и допобразования Дмитрия Грамотина, директора городского департамента по спорту и молодежной политике Евгения Хромина. Кванториум, проезд Геологоразведчиков, 6а. Аккредитация, подробности по пресс-подходу по тел.: +7 (919) 956 5361, +7(3452)68-84-59 (доб.106).
14:00 - совещание с селхозкооперативами по определению совместного плана мероприятий по повышению качества молока, заготовляемого от ЛПХ. Департамент АПК ТО, улица Хохрякова, 47, 3 этаж, зал заседаний). Аккредитация по тел. 8-906- 826-91- 45.
15:00 - презентация фестиваля "Том Сойер Фест". Центральная городская библиотека, улица Луначарского, 51 тел. 69-90-59.
15:00 -торжественная церемония закрытия конкурса "Педагог года". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1841 году опубликован первый в истории литературы детективный рассказ — "Убийство на улице Морг" американского писателя Эдгара Алана По.
В 1902 году супруги Мария и Пьер Кюри получили чистый радий.
В 1910 году комета Галлея максимально приблизилась к Земле.
В 1933 году издательство "Молодая гвардия" по инициативе Максима Горького приступило к выпуску серии "Жизнь замечательных людей". Первой была напечатана книга "Генрих Гейне" Александра Дейча.
В 1940 году в США продемонстрирован первый электронный микроскоп.
В 1942 году закончилась Московская битва (1941—1942) Великой Отечественной войны.
В 1988 году в Москве заложен первый в СССР бейсбольный стадион.
В 2010 году произошел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США, переросший в техногенную катастрофу.
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