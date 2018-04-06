ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Такие разные куклы", 11:00 - "Карлик Нос". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 - спектакль "Умная собачка Соня". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Шоу Легенда". Цирк, улиц Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00-13:30 - "Областная зарядка": спортивные семейные династии, именитые спортсмены, представители Академии профессионалов фитнеса и участники проекта "Здравый смысл" проведут массовую зарядку. Цветной бульвар. Подробности здесь.
15:00 - открытая лекция "Тренды и хайп: перевод на человеческий". Спикер - Дарья Стародумова, специалист по продвижению социальных и коммерческих проектов. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81, 4 этаж. Подробности здесь.
15:00-17:00 - бесплатный мастер-класс по скалолазанию. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12. Подробности здесь.
18:00 - "Он, Она, окно, покойник". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Не все коту Масленица". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - вечер магии с братьями Ибрагимовыми. Тайм-кафе "Пятый угол", Республики, 5а. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Саломея", театр Романа Виктюка. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 -Гансэлло. КТЗ "Байконур", улица Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:30 -Best of Shnit: сборник короткометражных фильмов. Fabric Bar, Молодежная, 74/4, второй этаж. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1348 году в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.
В 1795 году во Франции принят закон, который ввёл метрическую систему и определил единицы длины метр и массы — килограмм.
В 1827 году английский фармацевт Джон Уокер начал продавать изобретённые им же ранее серные спички.
В 1930 году принято постановление СНК СССР "Положение об исправительно-трудовых лагерях", переданных в подчинение созданному (25 апреля) Главному управлению лагерей (ГУЛаг) в составе ОГПУ.
В 1935 году принято постановленин ЦИК и СНК СССР "О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних". Введение уголовной ответственности с 12 лет "с применением всех мер уголовного наказания", с 20 апреля — вплоть до расстрела.
В 1948 году вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.
В 1969 году - символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1.
В 1989 году в Норвежском море затонула советская атомная подводная лодка "Комсомолец".
В 1994 году - начало геноцида в Руанде, за 100 дней погибли 937 тысяч человек).
В 1995 году после десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.
В 2009 году - массовые беспорядки в Кишинёве, вызванные результатами прошедших парламентских выборов. Спустя год в этот же день в Кыргызстане произошла вторая революция.
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