23
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 22 февраля 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00-18:00 - Всероссийский фестиваль "Битва на Туре", набережная:

10:00 – заезды "Спецоперация Лед" и Дрифт ТОП-8

13:00 – Полуфиналы "ТРЕК" в зачетных группах А-1600 и Д2-2500 Волга

– интерактивы, выставка ретро-автомобилей, конкурсные программы для жителей города

14:00 – открытие соревнований, показательные выступления.

15:00 – заезды "Спецоперация Лед"

15:30 – Финал "ТРЕК" в зачетных группах А-1600 и Д2-2500 Волга

– Финал Дрифт

– Финал "Спецоперация Лед"

17:00 – Церемония награждения участников

18:00 – Открытая тренировка сноубордистов.

10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Минута славы". Театр кукол, улца Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - музыкальная сказка "Рыжий чулок" - веселая, добрая и поучительная история для всей семьи. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

15:00 - балет для всей семьи в двух действиях "Щелкунчик". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

16:00 - цирковое представление "Фиеста". Цирк, улица Первомайская, 15. Билеты здесь.

16:00 - Валерий Серебренников "Семь нот на ладони". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

18:00 - спектакль для настоящих мужчин "Край". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Дни Турбиных"21:45 - Гостиная "Кушать подано!" - новый проект, участники которого смогут опробовать блюда, описанные авторами пьес и почувствовать эпоху, в которой жили герои спектаклей. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - балет "Жизель". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1918 году началось формирование первых отрядов Рабоче-крестьянской Красной армия (РККА).

В 1941 году впервые получен плутоний - тяжёлый хрупкий радиоактивный металл.

В 1958 году торжественно заложен памятник Победы в Москве на Поклонной горе.

В 1997 году на российской орбитальной станции "Мир", во время нахождения там российско-американского экипажа, произошёл пожар.

В 2006 году произошло обрушение Басманного рынка в Москве.

Теги: ГИБДД , гонки , история , повестка , соревнования , экстремалы
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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