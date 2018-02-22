ДЛЯ ВСЕХ
10:00-18:00 - Всероссийский фестиваль "Битва на Туре", набережная:
10:00 – заезды "Спецоперация Лед" и Дрифт ТОП-8
13:00 – Полуфиналы "ТРЕК" в зачетных группах А-1600 и Д2-2500 Волга
– интерактивы, выставка ретро-автомобилей, конкурсные программы для жителей города
14:00 – открытие соревнований, показательные выступления.
15:00 – заезды "Спецоперация Лед"
15:30 – Финал "ТРЕК" в зачетных группах А-1600 и Д2-2500 Волга
– Финал Дрифт
– Финал "Спецоперация Лед"
17:00 – Церемония награждения участников
18:00 – Открытая тренировка сноубордистов.
10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Минута славы". Театр кукол, улца Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - музыкальная сказка "Рыжий чулок" - веселая, добрая и поучительная история для всей семьи. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - балет для всей семьи в двух действиях "Щелкунчик". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
16:00 - цирковое представление "Фиеста". Цирк, улица Первомайская, 15. Билеты здесь.
16:00 - Валерий Серебренников "Семь нот на ладони". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль для настоящих мужчин "Край". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Дни Турбиных", 21:45 - Гостиная "Кушать подано!" - новый проект, участники которого смогут опробовать блюда, описанные авторами пьес и почувствовать эпоху, в которой жили герои спектаклей. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - балет "Жизель". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1918 году началось формирование первых отрядов Рабоче-крестьянской Красной армия (РККА).
В 1941 году впервые получен плутоний - тяжёлый хрупкий радиоактивный металл.
В 1958 году торжественно заложен памятник Победы в Москве на Поклонной горе.
В 1997 году на российской орбитальной станции "Мир", во время нахождения там российско-американского экипажа, произошёл пожар.
В 2006 году произошло обрушение Басманного рынка в Москве.
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