ДЛЯ ВСЕХ
9:15 - Мастер-завтрак. Профориентация. Мифы, миражи, будни.
Экспертная встреча Дмитрием Кошелевым. Mercure Tyumen Center, улица
50 лет Октября, 14. Подробности здесь.
10:00, 12:00 - "Стихтакль", 19:00 - "Дело чести". Спектакли в рамках программы поддержки межрегиональных гастрольных проектов Гастроли Серовского театра драмы имени А.П. Чехова. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Бременские музыканты" (Омск). Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
19:00 - Jazz Time: джазовый пианист, неутомимый экспериментатор Даниил Крамер и великолепная Рита Эдмонд (вокал, США). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - комедия "Квадратура круга" (гастроли Тобольского драмтеатра, подробности,билеты здесь), 20:00 - хореографический спектакль "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129.
19:30 - SHNIT Cinemas: Фестиваль короткометражного кино. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура". ТюмГУ, улица Володарского, 6, 2 этаж, белый зал. Тел. 8-922-476-96-46 – Анастасия Блябликова.
11:00 - чествование лауреата Всероссийского конкурса "Учитель года-2017" Марины Алексеевны Тимофеевой. Учитель Борковской школы достойно представила наш регион на конкурсе и вошла в число 15 лауреатов. После церемонии награждения состоится заседание Совета по реализации национального проекта "Образование" с участием главы района С.В. Ивановой. Администрация Тюменского района,Московский тракт, 115, большой зал, 1 этаж. Тел. 288-716 - Галина Евсеева.
13:00-16:00 - конкурс водителей "Скорой помощи". Подстанция №3 скорой медицинской помощи, улица Суходольская, 25.
14:00 - чествование лучших водителей, кондукторов и работников сферы транспорта Тюмени. Малый зал Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.
15:00 - презентация книги "Мое маленькое путешествие" - особый литературный дневник-путеводитель, в котором пятиклассница Настя делится впечатлениями о своих прогулках, рассказывает об исторических фактах, интересных местах Тюмени. Центральная детская библиотека, улица Харьковская, 48/2, тел. 27-86-93.
20:00 - закрытый показ премьерного спектакля "Любовный старт. Основано на реальных событиях". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А Тел. +7 (982) 905-17-30 - Ксения.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1873 году американец Джозеф Глидден запатентовал колючую проволоку.
В 1962 году - Карибский кризис: разведывательный самолёт U-2 ВВС США сбит над Кубой советской зенитной ракетой; пилот майор Рудольф Андерсон погиб. Принято считать, что "Чёрная суббота", 27 октября 1962 — день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне.
В 1982 году КНР объявила, что численность населения "поднебесной" превысила миллиард.
В 2007 году в Санкт-Петербурге началась первая Вики-конференция русской Википедии.
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