ДЛЯ ВСЕХ
9:00 - международный фестиваль фитнеса и физической культуры - Fitness Fest 2017: тренинги, семинары, лекции на самую различную спортивную тематику для профессионалов. СОК "Зодчий", улица Луначарского, 2/5. Подробности здесь.
13:00 - "Барышня-крестьянка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:00 - мастер-класс "Мнемотехника": о достижениях современной нейрофизиологии и педагогики, об оценке ресурсов памяти, о развитии памяти на основе образов (мнемонический квадрат) и технике создания мнемонических связей. Мнемо-тьютор — Лев Малишевский. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Вход свободный. Подробности здесь.
19:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 – "Любэ". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Игорь Маменко - заслуженный артист России и "человек-анекдот". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - чемпионат Высшей хоккейной лиги Матч ХК "Рубин" - "Молот-Прикамье". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Для журналистов тел.: 8-912-921-64-44 - Наталья Потанина, пиар-менеджер ХК "Рубин".
19:30 - неделя фильмов по Стивену Кингу: "Зеленая Миля" (1999). Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности здесь.
20:00 - фестиваль американского кино AMFEST: "Сильвио" (английский язык, русские субтитры). "Синема Парк", ТРЦ "Гудвин", улица Максима Горького, 70. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
8:45 - брифинг "Анализ ситуации в российской молочной индустрии", а также деловые обсуждения актуальных вопросов молокоперерабатывающей отрасли страны и Тюменского региона с участием Михаила Мищенко, директора Центра Изучения Молочного Рынка (Москва). Конференц-зал отеля "СПАССКАЯ", улица Ленина, 2а. Аккредитация по e-mail: press@zolotie-luga.ru или телефону +7-922-049-35-92.
С 10:00 строительный институт ТИУ празднует День работника дорожного хозяйства и 50-летие со дня образования кафедры Автомобильных дорог и аэродромов. До 13:00 - семинар "Дорожная наука - дорожной отрасли", с 15:00 до 17:00 - круглый стол "Решение задач дорожной отрасли в рамках реализации практико-ориентированных методов обучения" с представителями организаций: АО "Мостострой–11", АО "ТОДЭП" ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог", ФГУ "Уралуправтодор", Главное управление по строительству Тюменской области; Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, в 18:00 - концерт "Все дороги ведут к …" с привлечением лучших творческих студенческих коллективов. Подробности и аккредитация по тел. 8 (3452) 39-03-30 и 8-982-985-06-05 - Лариса Черепанова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1696 году Боярская дума приняла решение о создании регулярного русского флота.
В 1852 году Кронштадт покинул отправившийся в кругосветное плавание фрегат "Паллада" под командованием адмирала Е.В. Путятина. Секретарём адмирала согласился стать писатель Иван Александрович Гончаров, который вёл общий журнал, занимался словесностью с гардемаринами по просьбе адмирала.
В 1914 году образовано АО "Русский Рено", владевшее в Санкт-Петербурге заводом по сборке французских авиадвигателей — ныне "Завод им. В.Я. Климова".
В 1944 году советская армия и югославские партизаны освободили Белград, столицу Югославии.
В 1947 году в подмосковном Жуковском при Лётно-исследовательском институте открылась школа лётчиков-испытателей. "Крёстным отцом" школы был прославленный Михаил Михайлович Громов, а её первым начальником стал генерал-майор авиации Михаил Васильевич Котельников.
В 1970 году в СССР состоялся первый розыгрыш "Спортлото".
В 1998 году открыт информационный интернет-сервер "Кирилл и Мефодий".
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