ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - День открытых дверей в Центре русской культуры, улица Камчатская, 138а.
14:00 - открытие VIII Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа. Выставочный зал, улица Севастопольская, 12.
19:00 - открытие XXIV театрального сезона: "Бальзаминов". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - мастер-класс по горячему батику. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - неделя фильмов Эмира Кустурицы: "Черная кошка, Белый кот" (1998). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
8:30 - День молодежного самоуправления. Администрация Тюменского района, Московский тракт, 115).
10:00 - бизнес-форум "Россия – Казахстан". Пресс-подход в 10:30. Double Tree by Hilton Hotel Tyumen, улица Орджоникидзе, 46, конференц-зал Diamond. Аккредитация по телефону или e-mail: 8-950-489-88-47, e-mail: pr.tpp72@gmail.com - Анна Лыкова.
10:00 – закрытие конкурса профмастерства на звание "Лучший по профессии" среди сотрудников ППС. ТИПК МВД России, ул. Амурская, 75. О своем присутствии просим сообщить (ФИО, контактный телефон) до 18:00 07.09.2017 письмом в адрес эл.почты umvd72@mail.ru.
11:00 - пресс-конференция "О развитии объектов культурной ифраструктуры на территории Тюменской области" с участием директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новакаускаса. Дом журналистов, Улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43. E-mail: manager@t-l.ru.
12:30 - областная выставка "Юннат-2017" в рамках областного проекта "Сохраним нашу землю голубой и зеленой". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Тел.: 8 (3452) 20-31-92, 8(3452) 48-40-64 - Галина Петровна Теселева.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1727 году в ссылку отправлен генералиссимус А. Меншиков, любимец Петра I.
В 1802 году образовано Министерство юстиции Российской империи.
В 1882 году в России введены временные правила о контроле министерства внутренних дел за газетами и журналами.
В 1923 году создано Всероссийское общество слепых.
В 1930 году сотрудник компании 3M Ричард Дрю изобретает клейкую ленту — скотч.
В 1941 году немецкие войска окружили город Ленинград, началась Блокада Ленинграда.
В 1961 году появляется первое сообщение о связи курения с заболеваниями сердца.
В 1967 году вступила в строй Братская ГЭС.
В 1999 году произошел теракт в Москве на улице Гурьянова.
В 2002 году состоялось торжественное открытие в Кремлёвском дворце шахматного матча — сборная России против остального мира. Гарри Каспаров и Анатолий Карпов впервые за долгие годы выступают за одну команду.
В 2009 году на концерте Black Eyed Peas был зарегистрирован и занесён в Книгу рекордов Гиннесса самый массовый флешмоб, организованный зрителями; в нём приняли участие около 21 000 человек.
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