ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - первый цветообменник. Тюменский район, пос. Боровский, ул. Советская, 4. Подробности здесь.
17:00 - просмотр мультипликационного сериала "Гора самоцветов".
"Гора Самоцветов". Коворкинг "Моя территория" улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:50 - барная викторина CityQuiz. Гриль-таверна "ЕрмолаевЪ", улица Первомайская, 38а. Подробности здесь.
20:00 - Неделя фильмов Квентина Тарантино: "Джеки Браун" (1997). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
09:30 - международный семинар-совещание "Охрана труда в строительстве. Безопасность выполнения работ на высоте. Международный опыт". Улица Советская, 61 (зал заседаний, 2 этаж). Тел. (3452) 55-61-19, 8-919-953-80-58 - Оксана Белова.
14:00 - презентация брифа туристического бренда Тюменской области. Cafe 15/86, улица Володарского, 3. Тел. 8-912-395-29-58 - Дарья Исаева.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1851 году в Австралии обнаружены золотые месторождения.
В 1909 году в Реймсе началось первое в мире авиашоу (с 22 по 29 августа). Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23 машины. Митинг привлёк авиаторов и авиаконструкторов со всей Европы и пробудил большой интерес к авиации у широкой общественности.
В1914 году в России на период войны запрещена продажа спиртных напитков.
В 1944 году в учебных заведениях Японии отменены занятия, дети призваны на фабрики и заводы.
В 1990 году начала вещание (первый эфир) независимая радиостанция Эхо Москвы.
В 1991 году трёхцветный бело-лазорево-алый флаг провозглашён государственным флагом России.
В 2002 году власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам.
В 2012 году Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.
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