22
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 21 августа 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - первый цветообменник. Тюменский район, пос. Боровский, ул. Советская, 4. Подробности здесь.

17:00 - просмотр мультипликационного сериала "Гора самоцветов".
"Гора Самоцветов". Коворкинг "Моя территория" улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

19:50 - барная викторина CityQuiz. Гриль-таверна "ЕрмолаевЪ", улица Первомайская, 38а. Подробности здесь.

20:00 - Неделя фильмов Квентина Тарантино: "Джеки Браун" (1997). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

09:30 - международный семинар-совещание "Охрана труда в строительстве. Безопасность выполнения работ на высоте. Международный опыт". Улица Советская, 61 (зал заседаний, 2 этаж). Тел. (3452) 55-61-19, 8-919-953-80-58 - Оксана Белова.

14:00 - презентация брифа туристического бренда Тюменской области. Cafe 15/86, улица Володарского, 3. Тел. 8-912-395-29-58 - Дарья Исаева.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1851 году в Австралии обнаружены золотые месторождения.

В 1909 году в Реймсе началось первое в мире авиашоу (с 22 по 29 августа). Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23 машины. Митинг привлёк авиаторов и авиаконструкторов со всей Европы и пробудил большой интерес к авиации у широкой общественности.

В1914 году в России на период войны запрещена продажа спиртных напитков.

В 1944 году в учебных заведениях Японии отменены занятия, дети призваны на фабрики и заводы.

В 1990 году начала вещание (первый эфир) независимая радиостанция Эхо Москвы.

В 1991 году трёхцветный бело-лазорево-алый флаг провозглашён государственным флагом России.

В 2002 году власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам.

В 2012 году Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.

 

Теги: фильм , охрана труда , история , повестка
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