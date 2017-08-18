ДЛЯ ВСЕХ
08:30 - "Я ни разу не встречал гения" - о том, где их искать, как идентифицировать и как с ними работать в рамках CreativeMornings — серии бесплатных ежемесячных завтраков-лекций для творческих профессионалов. Медиаполис, улица Чернышевского, Подробности, регистрация здесь.
09:15 - мастер-завтрак "Эффективная коммуникация профессиональный опыт". Экспертная встреча с актрисой ТБДТ Дианой Быстрицкой. Ресторан "ЧАIКА", улица Республики, 51. Подробности здесь.
18:30 - семинар "Сайт как часть общей коммуникационной стратегии бренда" с участием исполнительного директора Love marketing Сергея Яицкого. Networking cafe, улица Республики, 142.
19:00 - экскурсия "Тюмень матерая". Автобусная экскурсия с русским матом (16+). Невозможно прочувствовать историю города не зная особенностей языка коренных тюменцев: ямщиков, плотников, чиновников, служилых казаков, купцов. Подробности здесь.
20:00 - народное караоке с "Хором Турецкого". Цветной бульвар, вход бесплатный.
20:00 - Неделя аниме Хаяо Миядзаки: "Унесенные призраками" (2001). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - детский фестиваль ГТО. "Энергетик", 29 км Старотобольского тракта. Тел. 8-908-867-86-08 - Оксана Степанюк.
11:30 - пленарное заседание научного координационного методического Совета по совершенствованию черно-пестрого скота зоны Урала. Западно-Сибирский инновационный центр, конференц-зал "Международного Конгресс-Холла", улица Республики, 142). Тел. 8 (3452)46-21-32 - Инна Шефер.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1868 году французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.
В 1877 году американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.
В 1900 году русский инженер Константин Перский предложил слово "телевидение".
В 1909 году мэр Токио Юкио Одзаки подарил Вашингтону 2 000 вишнёвых деревьев, которые президент США Тафт решил высадить возле реки Потомак.
В 1920 году ратифицирована 19-я поправка к конституции США, предоставившая право голосовать женщинам.
В 1976 году советская станция "Луна-24" совершает посадку на поверхность Луны.
В 1991 году Михаил Горбачёв взят под домашний арест в Форосе (Крым).
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