18
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 17 августа 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

08:30 - "Я ни разу не встречал гения" - о том, где их искать, как идентифицировать и как с ними работать в рамках CreativeMornings — серии бесплатных ежемесячных завтраков-лекций для творческих профессионалов. Медиаполис, улица Чернышевского, Подробности, регистрация здесь.

09:15 - мастер-завтрак "Эффективная коммуникация профессиональный опыт". Экспертная встреча с актрисой ТБДТ Дианой Быстрицкой. Ресторан "ЧАIКА", улица Республики, 51. Подробности здесь.

18:30 - семинар "Сайт как часть общей коммуникационной стратегии бренда" с участием исполнительного директора Love marketing Сергея Яицкого. Networking cafe, улица Республики, 142.

19:00 - экскурсия "Тюмень матерая". Автобусная экскурсия с русским матом (16+). Невозможно прочувствовать историю города не зная особенностей языка коренных тюменцев: ямщиков, плотников, чиновников, служилых казаков, купцов. Подробности здесь.

20:00 - народное караоке с "Хором Турецкого". Цветной бульвар, вход бесплатный.

20:00 - Неделя аниме Хаяо Миядзаки: "Унесенные призраками" (2001). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - детский фестиваль ГТО. "Энергетик", 29 км Старотобольского тракта. Тел. 8-908-867-86-08 - Оксана Степанюк.

11:30 - пленарное заседание научного координационного методического Совета по совершенствованию черно-пестрого скота зоны Урала. Западно-Сибирский инновационный центр, конференц-зал "Международного Конгресс-Холла", улица Республики, 142). Тел. 8 (3452)46-21-32 - Инна Шефер.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1868 году французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.

В 1877 году американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.

В 1900 году русский инженер Константин Перский предложил слово "телевидение".

В 1909 году мэр Токио Юкио Одзаки подарил Вашингтону 2 000 вишнёвых деревьев, которые президент США Тафт решил высадить возле реки Потомак.

В 1920 году ратифицирована 19-я поправка к конституции США, предоставившая право голосовать женщинам.

В 1976 году советская станция "Луна-24" совершает посадку на поверхность Луны.

В 1991 году Михаил Горбачёв взят под домашний арест в Форосе (Крым).

Теги: семинары , история , повестка , ГТО , АПК
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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