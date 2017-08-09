ДЛЯ ВСЕХ
16:30 - мастер-класс по созданию личного бренда, часть 2. Networking cafe, улица Республики,1 42.
18:30 - королевский цирк Гии Эрадзе. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Шары" - эмо-кабаре-поп-панк — смесь всей музыки, что вы слышали. FreeDom Club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
20:00 - неделя фильмов Стэнли Кубрика: "Космическая одиссея 2001 года" (1968). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - группа "Плазма". Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - брифинг "Бизнес класс" - программа развития предпринимателей от Сбербанк и Google". Сбербанк, улица Рижская, 61. Тел. 8(3452) 59- 23-87 - Евгения Пегова.
13:30 - награждение участников конкурса "На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области в 2016 году". Главное управление строительства Тюменской области, улица Некрасова, 11, 4 этаж, конференц-зал. Аккредитация до 18:00 9 августа по телефонам 49-01-22, 8-982-940-97-17, Ольга Крюкова.
16:00 - торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. Концертно-танцевальный зал "Золотые ворота Сибири". Аккредитация обязательна, тел.: 49-01-22, 8-982-940-97-17, Ольга Крюкова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1500 году португальский мореплаватель Диогу Диаш, потерявший во время бури направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала (Pedro Álvares Cabral), открыл остров Мадагаскар.
В 1675 году Король Англии Карл II заложил первый камень Королевской обсерватории в Гринвиче.
В 1792 году в ходе Великой Французской революции в этот день произошло Восстание 10 августа — штурм дворца Тюильри, арест Людовика XVI (Louis XVI de France).
В 1876 году в канадском Онтарио совершён первый в мире междугородный телефонный звонок. Правда, расстояние расстояние между городами было 13 км.
В 1917 году Тюменская городская дума постановления о присвоении улице Царской наименования "Республики".
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