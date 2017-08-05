5
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

20:00 04 августа 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - открытый Кубок Тюменской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Тюменский район, База отдыха "Боровое".

10:30, 12:00 - "Игрушки". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

12:00 - мастер-класс по ораторскому мастерству. Нетворкинг-кафе у Технопарке, улица Республики, 142. Подробности здесь.

13:00 - королевский цирк Гии Эрадзе. Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

С 12:00 4 августа - ЕдиноРок-2017: open-air фестиваль в Тюмени, объединяющий все стили и направления рок-музыки. Казачье подворье, 22 км Велижанского тракта.

Ялуторовск, с 16:00 - фестиваль для молодых семей "Family Fast": незабываемая атмосфера семейного счастья, уюта и волшебства. Горпарк. Подробности программы здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - Всероссийские соревнования среди военно-патриотических клубов и других объединений по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и военизированных эстафет в программе Армейских международных игр АрМИ-2017. ТВВИКУ ул.Льва Толстого 1, тел.: 8-919-929-84-95 - Глазов Андрей Александрович.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1772 году состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.

В 1858 году по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США. Королева Виктория обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.

В 1914 году в Кливленде, США установлены первые в мире электрические светофоры.

В 1921 году в американском городе Дейтоне (шт. Огайо) успешно испытан первый в мире автомобиль, управляемый по радио.

В 1940 году подводная лодка "Щ-423" отправилась из Мурманска во Владивосток по Северному морскому пути. 11 сентября она прибыла в пункт назначения. До этого перехода лишь надводным судам удавалось пройти этим маршрутом.

В 1943 году произведён первый победный салют во время Великой Отечественной войны — 12 залпов из 124 орудий.

В 1953 году на Семипалатинском полигоне взорвана первая водородная бомба РДС-6с.

В 1975 году вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень — Сургут.

В 1999 году первым чемпионом мира по футболу среди кибермашин стала команда Франции.

Теги: повестка
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