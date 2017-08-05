ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - открытый Кубок Тюменской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Тюменский район, База отдыха "Боровое".
10:30, 12:00 - "Игрушки". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - мастер-класс по ораторскому мастерству. Нетворкинг-кафе у Технопарке, улица Республики, 142. Подробности здесь.
13:00 - королевский цирк Гии Эрадзе. Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
С 12:00 4 августа - ЕдиноРок-2017: open-air фестиваль в Тюмени, объединяющий все стили и направления рок-музыки. Казачье подворье, 22 км Велижанского тракта.
Ялуторовск, с 16:00 - фестиваль для молодых семей "Family Fast": незабываемая атмосфера семейного счастья, уюта и волшебства. Горпарк. Подробности программы здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - Всероссийские соревнования среди военно-патриотических клубов и других объединений по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и военизированных эстафет в программе Армейских международных игр АрМИ-2017. ТВВИКУ ул.Льва Толстого 1, тел.: 8-919-929-84-95 - Глазов Андрей Александрович.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1772 году состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.
В 1858 году по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США. Королева Виктория обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.
В 1914 году в Кливленде, США установлены первые в мире электрические светофоры.
В 1921 году в американском городе Дейтоне (шт. Огайо) успешно испытан первый в мире автомобиль, управляемый по радио.
В 1940 году подводная лодка "Щ-423" отправилась из Мурманска во Владивосток по Северному морскому пути. 11 сентября она прибыла в пункт назначения. До этого перехода лишь надводным судам удавалось пройти этим маршрутом.
В 1943 году произведён первый победный салют во время Великой Отечественной войны — 12 залпов из 124 орудий.
В 1953 году на Семипалатинском полигоне взорвана первая водородная бомба РДС-6с.
В 1975 году вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень — Сургут.
В 1999 году первым чемпионом мира по футболу среди кибермашин стала команда Франции.
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