ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 – спектакль "Как Маша поссорилась с подушкой", 11:00 - "Приключения Незнайки и его друзей". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Бармалей", 14:00 - "Река возвращается". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:00 - всероссийская акция "Георгиевская ленточка". ТРЦ "Гудвин" и площадь Памяти (для журналистов контактный телефон: 8 932 475 55 92 - София Александровна Моторина, куратор движения Тюменского регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы").
14:00 - мастер-класс по оказанию первой помощи "Я могу помочь!" проведет Олег Нестеров – врач скорой медицинской помощи, заведующий учебным отделом станции скорой медицинской помощи Тюмени. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Необходима предварительная регистрация по телефону 68-96-96.
14:00 - тактическая игра "Знамя Победы" в рамках кампании "Мы помним!" Игра будет проходить в формате турнира, где команды будут сражаться за право принять участие в установке "Знамени Победы" на верхнем пилоне Моста Влюбленных.
16:00 - Концертная программа народного хора русской песни им. Г. Цыбульского, посвященная Дню Победы "Поклонимся Великим тем годам". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
17:00 - шоу слонов. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 – спектакль "С любимыми не расставайтесь". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:30 - Всемирный день джаза с замечательным коллективом Jazz Street. В программе: 18.30 - краткий экскурс в историю джаза,
19.00 - мастер класс по свинговым танцам от Ольги Яйлоян,
20.00 - праздничный концерт от группы Jazz Street. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
29 апреля - 1 мая, с 10:00 - абсолютное первенство Тюменской области по интеллектуальным играм. В программе – командные виды игр ("Что? Где? Когда?", "Брейн-Ринг", "Эрудит-квартет", "Тройка", "Мультиигры", "Пентагон") и личные ("Своя игра", интеллектуальное многоборье). Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Рощинское шоссе, 18. Программа, контактный телефон: 8-906-827 -32-35 - Лариса Спицына.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1789 году Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США.
В 1800 году император Павел I издал указ: "Так как чрез ввозимые из-за границы разные книги, наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне, впредь до указа, повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку".
В 1893 году основан Новониколаевск, сейчас Новосибирск, третий по величине российский город.
В 1909 году в Санкт-Петербурге создана первая в России скаутская организация.
В 1939 году открылась всемирная промышленная выставка в Нью-Йорке. С показа открытия этой выставки началось регулярное телевизионное вещание в США.
В 1945 году советские войска освободили узниц женского концентрационного лагеря Равенсбрюк, а Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством у себя в бункере.
В 1960 году в газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге. Первую промышленную нефть Сибири дала скважина № 7.
В 1967 году в эксплуатацию сдана Останкинская телебашня в Москве.
В 1990 году начала вещание первая в России негосударственная коммерческая радиостанция "Европа плюс".
В 1992 году в Женеве объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.
В 2002 году в Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире атомной электростанции.
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