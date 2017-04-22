ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00, 16:00 - "Цветные истории", 11:00 - "Не хочу быть собакой". Театр кукол, улица Кирова, 56. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек", 14:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:00 - Традиционный праздник "Вурнга хатл", "Урине хотел" "Вороний день". ДНК "Строитель". Подробности здесь.
18:00 - спектакль-квартирник. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - XVI Московский Пасхальный фестиваль. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Денис Майданов. ДК "Нефтяник", улица П, Осипенко,1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Рапсат. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Всероссийская акция "Дерево Победы". Контактный телефон: 8 932 475 55 92 - София Александровна Моторина, куратор движения Тюменского регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы".
16:00 - матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Факел" (Воронеж). Стадион "Геолог". Контактный телефон: 69-00-91 (вн. 1157) - Василий Валерьевич Коньков, руководитель пресс-службы ГАУ ТО "ФК "Тюмень".
13:00 - национальный праздник коренных малочисленных народов Севера "Вороний день". Археологический музей-заповедник (23-й км Ялуторовского тракта, оз. Андреевское). Контактный телефон: 8-922-479-81-69 - Ирина Юрьевна Малых.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1605 году русским царём провозглашен Фёдор Годунов. Его царствование — кратчайшее пребывание лица мужского пола на российском престоле (и второе по краткости после правления его тётки Ирины Годуновой). С ним может поспорить лишь Игорь Ольгович, правивший в Киеве с 1 по 13 августа 1146 года.
В 1656 году Собор русских церковных иерархов постановил отлучить от церкви всех, кто крестится двумя перстами.
В 1896 году в Нью-Йорке прошёл первый в Америке киносеанс.
В 1928 году верховный суд Канады постановил, что женщины не являются "персонами" (физическими лицами).
В 1929 году с 23 по 29 апреля прошла XVI конференция ВКП(б), на которой был принят 1-й пятилетний план.
В 1965 году в космос запущен первый советский спутник связи "Молния-1".
В 1982 году - выход компьютера ZX Spectrum.
В 1985 году апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашён курс на проведение перестройки.
В 1991 году во время встречи в Ново-Огарёво президентом СССР М. С. Горбачёвым и руководителями 9 республик подписано заявление о принципах нового Союзного договора.
В 2007 году во многих странах мира по инициативе ООН началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.
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