ДЛЯ ВСЕХ
9:30 -13:00 - семинар "Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса" проведет один из партнеров клуба ИТ-директоров Тюменской области - компания ЭРБИ. Отель Vostok, улица Республики, 159. Участие бесплатное, регистрация.
12:00 - Петр Чайковский "Детский альбом", 15:00 - Виктор Гюго "Собор Парижской Богоматери". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль " За закрытой дверью". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Нино Катамадзе & "Insight". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Анна Франк". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - SPIRITUAL SEASONS с презентацией двух альбомов. Рок-кафе "Сайгон", улица Харьковская, 59а, цокольный этаж. Подробности здесь.
19:30 - "Медиаполигон: Тюмень-24". Открытая лекция Сергея Карпова "Современные медиа и мультимедийность". Коворкинг-центр "Медиаполис", улица Чернышевского, 2А/12. К участию приглашаются все желающие по предварительной регистрации.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 пресс-конференция "Сочи – новый город, новые возможности. Сотрудничество с предприятиями санаторно-курортного комплекса" с участием главы города Сочи Анатолия Пахомова. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 75-21-60, 382-260, 382-262.
18:00 - "Медиаполигон: Тюмень-24": Круглый стол "Человек будущего: бизнес и СМИ". МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Контактный тел. 8-982-911-32-38 - Ахнина Татьяна Владимировна.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1242 году — Ледовое побоище (битва на Чудском озере). Состоялась битва новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского против рыцарей Ливонского ордена.
В 1652 году на мыс Доброй Надежды прибыла экспедиция под руководством голландца Яна Ван Рибека.
В 1722 году голландский путешественник Якоб Роггевен открыл остров Пасхи.
В 1806 году испанцы прекратили бойкот поставок продовольствия в русские поселения Аляски.
В 1812 году Россия и Швеция заключили договор о совместных действиях против Франции.
В 1899 году вышло в свет первое издание первой книги В. И. Ленина "Развитие капитализма в России".
В 1921 году в Константинополе бароном Врангелем сформирован "Русский совет", объявивший себя правительством России в изгнании.
В 1942 году Адольф Гитлер подписал директиву, наметившую главной целью немецкого наступления кавказскую нефть, а в 1970 году по решению руководства СССР его останки и останки Евы Браун эксгумированы и уничтожены в 11 км от Магдебурга путём кремации.
В 1977 году начат выпуск знаменитого внедорожника ВАЗ-2121 "Нива".
В 1991 году Верховный Совет РСФСР предоставил Борису Ельцину чрезвычайные полномочия.
В 1992 году вице-президент России А. В. Руцкой во время визита в Тирасполь поддержал независимость Приднестровья. В этот же день Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии.
В 1993 году постановлением Правительства РФ учреждена нефтяная компания "Лукойл".
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