ДЛЯ ВСЕХ
Масленичные гулянья:
11:00 - "Широка Масленица". ДК "Поиск", улица Александра Пушкина, 10.
12:00 - праздничные мероприятия в сквере "Казачьи луга", улица Домостроителей, 18, на улице Щербакова, 172/1, Цветном бульваре, около ДК "Водник".
13:00 - театрализованная программа "Гуляй, Масленица!"
ЦКиИ "Современник", улица Олимпийская, 9.
15:00 - "Масленица хороша - широка её душа!" ДКиТ "Торфяник", улица Малышева, 24.
10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой", 11:00 - "Волшебник Изумрудного города". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности,билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - мюзикл "Бременские музыканты". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. подробности, билеты здесь.
12:00 - Путешествие в Тюмень: пешая экскурсия "Йана Аул и Парфеново". Подробности по тел. 8-919-953-56-25.
14:00 - Дни татарской культуры в Тюменской области
16:00 - шоу "Ласта-Рика". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00 - спектакль "Кеды" театральной студии "Ремарка". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "С любимыми не расставайтесь". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. подробности, билеты здесь.
18:00 - презентация сольного альбома "Капкара" от рэп-артиста НЕНАУМАХ. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Sandra - одна из самых ярких звезд восьмидесятых, мировая знаменитость с волшебным голосом и необыкновенно привлекательной внешностью. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Тюменский филармонический оркестр, солисты - Даниил Крамер и Игорь Федоров. Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Stage Band -для ценителей и любителей джаза. Традиционные композиции, классика жанра из эпохи невероятного подъема джазовой музыки в США и во всем мире. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1712 году в Российской империи указом Петра I основан Тульский оружейный завод.
В 1832 году Польша стала составной частью Российской империи, лишившись при этом собственной армии и сейма.
В 1917 году беспорядки в Петрограде. Государственная дума распущена. С 12 часов дня начинают новые митинги, которые рассеиваются с применением оружия. В городе появляются баррикады. Начинается всеобщая стачка и переход войск на сторону революционеров.
В 1952 году Уинстон Черчилль объявил о создании Великобританией собственной атомной бомбы.
В 1987 году англиканская церковь разрешила женщинам быть священниками.
В 2001 году в Афганистане были уничтожены две колоссальные каменные статуи Будды.
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