ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - #СлонСобирает: Как бесплатно попасть в СМИ? "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
19:00 - маркетинг-баттл: краш-тест маркетинговой стратегии Ресторанной федерации "Вкус 72". Ресторан "Vintage", улица Республики, 143А. Подробности здесь.
19:00 - комедия-фарс "Палата бизнес-класса". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Фантазии Фарятьева". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Подведение итогов работы тюменской полиции в 2016 году" у участием начальника УМВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Юрия Алтынова. Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области, улица Водопроводная, 38. Регистрация журналистов осуществляется до 16:00 31 января. Справки по телефонам: (3452) 79-30-90, 79-32-24.
11:00 - пресс-конференция "Развитие ВТБ24 в Тюменской области. Итоги года" с участием управляющего РОО "Тюменский" ВТБ24 Гарифа Ромашкина. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 382-260, 382-261.
11:00 - награждение победителей областного фестиваля-конкурса "У колыбели таланта". Облдума, улица Республики, 52, большой зал заседаний.
13:00 - пресс-конференция "Итоги 2016 года и перспективные планы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Тюмени на 2017 год" с гендиректором ООО "Тюмень Водоканал" Мугаммиром Галиуллиным. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 382-260, 382-261.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1865 году президент США Линкольн подписал 13-ю поправку к Конституции – о безусловном запрете на рабовладение во всех штатах.
В 1918 году патриарх Тихон предал анафеме советскую власть.
В 1923 году в Петрограде в 10 часов утра в доме № 76 по набережной реки Фонтанки открывается первая в СССР сберегательная касса.
В 1931 году в Москве состоялось торжественное открытие и первый съемочный день Центральной фабрики "Союзкино" ("Мосфильм").
В 1942 году в Тюмени начал выпускать продукцию химико-фармацевтический завод, созданный на базе эвакуированного оборудования Московского завода им. Л.Я. Карпова (в настоящее время – ОАО "Тюменский химико-фармацевтиечский завод").
В 1959 году на референдуме в Швейцарии граждане высказались против предоставления женщинам права голоса на федеральных парламентских выборах. Лишь в 1971 году в стране разрешили женщинам голосовать, и только в 1981 году в Конституцию включена статья, гарантирующая равенство прав и свобод мужчин и женщин. Зато в 1973 году в первый февральский день женщин допустили к работе в качестве брокеров на Лондонской фондовой бирже.
В 1982 году компания Intel выпустила первый Intel 80286 — 16-разрядный процессор второго поколения архитектуры х 86.
В 1992 году подписана российско-американская декларация о завершении холодной войны.
В 2000 году из-за аварии на румынской золотодобывающей фабрике в Дунай попало огромное количество цианида, что вызвало экологическую катастрофу во многих странах.
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