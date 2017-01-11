ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - оптимистичное бизнес-шоу "Факап": "Что делать, если собственник решил продать свой бизнес вместе с вами". В гостях - директор ресторанной федерации "Вкус 72" Алена Картышкина. Ресторан "Vintage", улица Республики, 134а. Регистрация, подробности здесь (аккредитация для журналистов по тел. 8-905-858-19-40, Игорь)
19:00 - рождественский концерт мужского вокального ансамбля "Дорос" - церковное и народное пение в лучших академических традициях русской хоровой школы. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
21:00 - SalsaTMN: Kubanada party. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81, 4 этаж (вход с улицы Профсоюзной). Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Итоги работы ГУ МЧС России по ТО в праздничную декаду 2017 года: работа передвижных пунктов обогрева, обстановка с пожарами на юге области за новогодние и рождественские праздники. Подготовка к Крещенским купаниям". Участники: заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Андрей Михнович и начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам ( ГИМС) ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Семёнов. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 382-260, 382-262.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1570 году опричное войско Ивана Грозного во главе с самим царем вступило в Новгород и устроило там разгром, с массовыми убийствами, пытками и грабежами. Мотивировка была простая: новгородскую знать заподозрили в измене и заговоре.
В 1682 году издан Указ Боярской думы об отмене местничества - системы распределения государственных постов по степени знатности. Вслед за этим сожгли разрядные книги.
В 1722 году Петр I учредил новый государственный орган - прокуратуру, а в качестве одной из главных целей деятельности прокуроров назвал "ограждение населения от неправды чиновников". Указ Петра I устанавливал: "быть при сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору...". Суть же стоящих перед прокурорами задач царь Петр выразил предельно ясно: "Сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных". У прокуратуры как у государственного института всегда было особое место. Ее надзорные функции предполагали определенную независимость от местных структур. Прокуратура звалась "оком государевым", а генерал-прокурору повелевалось "сидеть в Сенате и смотреть накрепко". Первым генеральным прокурором России стал Павел Иванович Ягужинский.
В 1801 году Павел I издает распоряжение о походе на Индию. В поход был отправлен казачий экспедиционный корпус в количестве 22,5 тыс. человек под командой атамана, генерала от кавалерии графа Федора Орлова-Денисова. После убийства отца новый император Александр I первым указом возвратит назад уже готовившихся омыть свои ноги в Индийском океане казаков.
В 1896 году доктор Генри Луис Смит из Девидсона, штат Северная Каролина, сделал первый рентген-снимок. Для эксперимента была использована рука трупа, которую пришлось прострелить, чтоб увидеть на снимке пулю.
В 1918 году принята Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа - конституционный акт Советской республики, законодательно закрепивший завоевания Октябрьской революции и провозгласивший основные принципы и задачи социалистического государства.
В 1943 году началась операция "Искра", в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.
В 1950 году СССР вновь ввёл смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж.
В 1989 году в СССР стартовала Всесоюзная перепись населения. Длилась она семь дней. Итоги показали: население страны составляет 286 миллионов 717 тысяч человек, в том числе более 147 млн жителей РСФСР. По данным Росстата, на 1 сентября 2016 году численность населения России (конечно же с Крымом) составляла 146,7 млн человек.
В 1998 году представители 19 европейских стран (Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Люксембург, Молдова, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Македония и Турция) подписали в Париже дополнительный протокол к Европейской Конвенции о защите прав человека, который наложил запрет на клонирование человека.
В 2007 году Китай сбил собственный метеорологический спутник, совершив, таким образом, первое применение оружия в космосе за последние двадцать лет.
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