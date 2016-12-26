ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Новогоднее настроение" - волшебная сказка с играми для малышей 2-5 лет; 11:00, 14:00 - "Морозко". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
С 16:00 - открытие главной елки и ледового городка. Цветной бульвар.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - новогодний утренник у воспитанников детского сада № 55 пройдет в новом отремонтированном здании. Второй корпус детсада № 55, улицы Мельзаводская, 11.
10:00 - пресс-конференция "Информатизация в Тюменской области: результаты реализации основных направлений в 2016 году и планы на 2017 год" с участием директора департамента информатизации Тюменской области Александра Албычева. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
14:00 - круглый стол на тему профилактики экстремизма в молодежной среде. Департамент по спорту и молодежной политике, улица Володарского, 7. Подробности здесь.
16:00 - областной конкурс "Спортивная элита – 2016". СК "Центральный", улица Орджоникидзе, 60. Контактный телефон: 68-58-71 доб. 103 - Дарья Александровна Пуртова, старший специалист по спорту ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1831 году недавно окончивший университет, молодой биолог Чарльз Дарвин в Плимуте взошёл на борт корабля "Бигль" ("Щегол"), чтобы совершить кругосветное путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
В 1932 году введена единая паспортная система в СССР - образование паспортно-визовой службы.
В 1938 году в СССР учреждено звание Герой Социалистического Труда.
В 1968 году космический корабль Apollo 8 после шестидневного путешествия к Луне вернулся на Землю. Облетев спутник 10 раз, космонавты сделали сенсационные снимки Луны и Земли из космоса.
В 1934 году в Москве около южного выхода ВДНХ взорвался рейсовый автобус.
В 2004 году пятнадцать спутников и межпланетных станций на просторах от Земли до Сатурна зафиксировали взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет. Мощнейшая вспышка гамма-излучения исходила от галактического источника в созвездии Стрельца, в 30 000 световых лет от Солнечной системы. Продолжалась вспышка несколько десятых долей секунды, но выброшенная энергия превысила ту, что Солнце излучает за 100 000 лет.
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