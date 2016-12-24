25
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

18:00 24 декабря 2016
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 9:00 - первый этап на Кубок СТО "Глушитель" чемпионата по фигурному вождению автомобиля "Зимний спринт 2016/17", с 12:00 - квалиикации. Любой желающий, имеющий исправный автомобиль, может поучаствовать в жаркой борьбе за лучшие секунды на ледовой трассе в квалификационных заездах. Для девушек введён отдельный дополнительный зачёт АвтоЛеди. Озеро Алебашево.

13:00 - новогодний турнир по хоккею среди команд ветеранов хоккея СК "Дворец спорта".

14:00 - открытие Дома болельщика. В программе – Дед Мороз и Снегурочка, бесплатный каток, хоккей на валенках, конкурсы, призы. Эстафеты и веселые конкурсы,  презентация бесплатного  катка, который находится за отелем "Восток", и турнир по хоккею на валенках. Отель Vostok, улица Республики, 159, площадка перед входом. 

17:00 - спектакль "Принцесса Турандот: шелковая притча". "Дом печати", улица П. Осипенко, 81, 5 этаж. 

17:00 - спектакль "Золушка" театр "Ангажемент", ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1.

19:00 - ансамбль "Barocco" (А. Рубинштейн, Ц. Франк, Г.Ф. Гендель). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - спектакль "Загадочная натура". Театральная студия "Тишина". Драматический театр, улица Республики, 129.

 ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1741 году Цельсий изобрел шкалу измерения температуры.

В 1942 году окончательно провалилась попытка гитлеровского командования деблокировать немецкие войска, окруженные под Сталинградом.

В 1956 году из советского Уголовного кодекса убрано понятие "враг народа".

В 1979 году советские войска были введены в Афганистан.

В 1991 году Михаил Горбачев объявил о своей отставке с поста президента СССР. С купола Кремлевского дворца был спущен флаг Советского Союза и поднят трехцветный флаг Российской Федерации.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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