С работой "Социального МФЦ" для участников СВО познакомились тюменские депутаты

12 тыс. человек обратились в филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области за два года его работы. За это время от участников специальной военной операции поступило 29 тыс. вопросов. На сопровождении сотрудников фонда находятся в настоящее время 280 человек.

Об этом напомнила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. В ходе визита депутатского корпуса в филиал фонда 26 мая народных избранников познакомили с работой "Социального МФЦ", где ведётся прием граждан, рассказали о комнатах психологической разгрузки.

"Сегодня мы узнали о функционале и познакомились с некоторыми нюансами работы фонда "Защитники Отечества", - поделилась депутат Наталия Путина. Она добавила также, что основной целью визита было поделиться этими знаниями с населением во время приёма граждан.

Светлана Иванова подчеркнула также, что в настоящее время около 70% общественного транспорта Тюмени приспособлено для инвалидов-колясочников. Напомним, что доступностью автобусов для маломобильных граждан поинтересовались члены постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

"Мы знаем, что наши ребята-колясочники задают вопрос, а будут ли во всех городских маршрутах такие удобства, - отметила она. - Поэтому мы ждём ответ от администрации, города и надеемся, что этот вопрос будет решен положительно".

Подводя итог визита, председатель Тюменской городской думы пожелала команде филиала фонда терпения и здоровья.