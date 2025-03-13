Моор лично проверит подготовку муниципалитетов к паводку

В Казанском и Ишимском районах, Ишиме и Абатском районе вновь ожидается высокий уровень воды в реке Ишим, губернатор Александр Моор призвал муниципалитеты уже сейчас наполнять мешки грунтом и пообещал лично проверить ход подготовки к паводку в Приишимье.

"Обсудили с коллегами из федеральных структур и органов местного самоуправления меры по подготовке к паводку. Ждём большую воду в Казанском и Ишимском районах, городе Ишиме и Абатском районе. Судя по предварительному прогнозу синоптиков, у нас есть примерно месяц на подготовительные работы. Мы откорректировали список населенных пунктов, которые попадают в зону подтопления. Для их защиты предстоит обустроить около 45 км гидротехнических сооружений. ... В ближайшие дни побываю во всех муниципалитетах, которым угрожает паводок. Оценю обстановку на местах", - сообщил Моор в своем телеграм-канале.