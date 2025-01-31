Думы Тюмени и Якутска договорились о развитии межмуниципального сотрудничества

Тюменская и Якутская городские думы 30 января подписали соглашение о сотрудничестве с целью дальнейшего обмена опытом для повышения эффективности работы на благо жителей своих муниципалитетов.

Подписание соглашения состоялось в рамках встречи руководителей представительных органов муниципальных образований из Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Ханты-Мансийска, а также Перми, Нижнего Новгорода и Якутии, Тобольска и Тюменского района.

"Мы продолжаем развивать межмуниципальное сотрудничество. Подписано соглашение о сотрудничестве между Тюменской и Якутской городскими думами. Несмотря на то, что между нами более 6 тысяч километров, у нас много общего и одна цель – обмениваться опытом и успешными практиками для развития наших территорий", - сообщила председатель гордумы Светлана Иванова.

"Для нас очень интересен опыт работы городской администрации и представительного органа, потому что мы видим, что в Тюмени очень много преобразований. Нам со своей стороны тоже есть чем поделиться. Ну и, конечно же, хотелось бы обмениваться лучшими муниципальными практиками и внедрять их в своих городах. Россия у нас сильна регионами, и чем лучше мы будем развиваться, тем сильнее будет вся наша страна", - прокомментировал подписание соглашения председатель Якутской гордумы Альберт Семенов.

Инициативу по развитию межмуниципального сотрудничества Тюменская городская дума реализует с 2024 года. В ноябре были подписаны соглашения о взаимодействии, предполагающем взаимный обмен успешными наработками и практиками, с городскими думами Екатеринбурга, Красноярска, Кургана и Челябинска, в декабре — с думами Ханты-Мансийска и Салехарда.