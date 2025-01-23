Сторонники "Единой России" Тюменской области вошли в пятерку лучших по итогам 2024 года

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Итоги работы за 2024 год и планы на 2025 год обсудили на заседании Тюменского регионального совета сторонников партии "Единая Россия", которое прошло под председательством Фуата Сайфитдинова.

Тюменские сторонники провели более 500 мероприятий, отметил он. Среди реализованных проектов – "Надежный тыл", направленный на поддержку семей участников СВО и вернувшихся бойцов. Помощь получили более 12 тыс. семей.

"Сторонники партии Тюменской области вошли в пятерку лучших по стране по итогам работы в 2024 году. С каждым годом численность сторонников в регионе увеличивается и составляет сейчас 13427 человек, в прошлом году 1460 из них стали членами партии", - сообщил секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Тюменцы впереди по патриотической работе, что подчеркнул Герой России, участник СВО Рустам Сайфуллин, который сам много общается с молодежью и считает эту работу очень важной. Он поблагодарил сторонников за гуманитарную помощь, которая постоянно отправляется из Тюменской области в зону СВО.

"Участие каждого ценно, каждая мелочь – пара теплых носков или окопная свеча – приближает нашу общую Победу", - уверен Герой России. Сейчас. По его словам, особое внимание необходимо бойцам, вернувшимся домой, они должны иметь возможность пройти качественную реабилитацию.

Заместитель губернатора Алексей Райдер напомнил, что Тюменская область будет праздновать Год Героев.

"Девиз Года Героев – "Герой рядом", и этот так, - отметил Алексей Райдер. - Наша задача – организовать празднование во всех населенных пунктах области. Мероприятия пройдут при поддержке общественников и сторонников партии".

В Тюменской области будут чествовать участников Великой Отечественной войны и локальных войн, бойцов СВО, ликвидаторов стихийных бедствий и техногенных катастроф, участников ударных комсомольских строек, Героев Труда, а также медицинских работников и спортсменов, волонтеров, наших земляков, награжденных медалями "Материнская слава" и "Отцовская доблесть", тех, кто спас людей в различных экстренных ситуациях. Необходимо вести просветительскую работу, чтобы подвиги этих людей не забывались, считает Алексей Райдер.

Продолжится совместный проект "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица Героев", в 2025 году на фасадах всех школ во всех муниципалитетах появятся муралы, граффити, баннеры с портретами Героев.

"Самое главное – мы должны окружить заботой наших ветеранов – и фронтовиков, и тех, кто ковал Победу в тылу", - подчеркнул Алексей Райдер.

На заседании опытом работы поделилась Марина Сорокина из Упорово, где сейчас 332 сторонника, они активно участвуют в жизни района, проводят мероприятия и для детей, и для пожилых людей, занимаются волонтерской деятельностью.

В заключение заседания была проведена ежегодная ротация Совета и награждены благодарственными письмами самые активные сторонники партии.