2025 год станет юбилейным для Тюменской городской думы

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Тюменская городская дума в 2025 году отмечает очередную важную историческую веху - 235-летие, посвященный этой значимой дате круглый стол прошел 22 января в пресс-центре ИА "Тюменская линия".

На встрече с журналистами об истории думы Тюмени, ее роли в социально-экономическом развитии города, жизни общества в разные исторические периоды рассказали председатель Тюменской городской думы VIII созыва, координатор "Женского движения Единой России" в Тюменской области, кандидат педагогических наук Светлана Иванова, глава администрации во время работы I созыва, депутат думы VIII созыва, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, председатель областного Совета ветеранов, профессор, почетный гражданин Тюмени, Тюменской области Степан Киричук, депутат всех восьми созывов гордумы, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью президента РФ Юрий Коновалов, профессор, доктор исторических наук, председатель Тюменской городской думы VII созыва Евгений Заболотный; председатель первичной организации ветеранов Тюменской городской думы, помощник депутата Алла Аленгоз; председатель I созыва Общественной молодежной палаты при Тюменской городской думе, ветеран боевых действий, участник СВО Семен Казанцев.

"Тюменская городская дума начала работу в 1790 году, 4 августа состоялось первое собрание думы. Именно с этого периода ведется отчет нашего представительного органа. ... В 1993 году, после принятия новой Конституции, началась новейшая история городской думы. … С 1790 года в думе поработали порядка 10 тысяч человек", - отметила Светлана Иванова.

Степан Киричук рассказал о сложностях работы в начале 1990-х годов, когда он руководил администрацией города, и важности создания думы, в первом составе которой было 11 человек. Он отметил, что депутаты помогают руководству города принимать наиболее взвешенные решения с учетом мнения горожан. "Местное самоуправление без депутатского корпуса — это не тот орган, который ожидают от нас местные жители", - подчеркнул Киричук.

Юрий Коновалов в своих воспоминаниях отметил, что для него из всех восьми созывов наиболее знаковыми и значимыми стали второй и третий созыв, когда представительный орган еще формировался, вырабатывались основные принципы деятельности и коммуникаций с исполнительной властью и избирателями. По словам коллег, Коновалов является образцом депутата, так как лично знает все проблемы своего округа, каждой улицы и знаком со многими жителями.

Евгений Заболотный отметил, что в истории города, думы очень много интересного, и ее полезно изучать. "Я всем рекомендую нашим слушателям и журналистам посмотреть книгу"Тюменская городская дума. История и современность. В ней впервые был систематизирован материал и представлена более чем двухвековая история органа местного самоуправления в Тюмени. Поверьте мне, там очень много интересных факторов", - подчеркнул Заболотный, отметил, что накопленный опыт, сложившиеся традиции являются надежным фундаментом для дальнейшего развития как власти, так и общества.

Ряд знаковых мероприятий запланирован в рамках юбилея городской думы. В 2024 году дума Тюмени подписала соглашения о сотрудничестве с гордумами столиц регионов Уральского федерального округа, Красноярска, чтобы изучить опыт коллег. В этом году сотрудничество, обмен опытом будет развиваться и укрепляться. Будет больше мероприятий, направленных на просвещение общественности, взаимодействие с горожанами и так далее. Большое внимание будет уделено участию депутатов в праздновании 80-летия Великой Победы, в патриотических акциях, в том числе посвященных Году защитника Отечества и Году героев Тюменской области. "30 января мы откроем Год муниципального депутата, который был объявлен партией "Единая Россия". Продолжим свою работу в рамках всех юбилейных дат", - добавила Светлана Иванова.

Действующий созыв городской думы начал работу в октябре 2023 года, его история еще только верстается, но депутаты уверены: что будут также полезны городу и обществу, как и их предшественники. "Восьмой созыв очень разный по составу. 48% депутатов - это новые люди. Большинство опытные и являются руководителями серьезных предприятий - достаточно профессиональный состав созыва. Мы представляем разные партии. Это "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия". Совместно мы занимаемся решением вопросов, которые беспокоят наших граждан. Это благоустройство нашего города, это создание комфортной среды для проживания и вопросы, связанные с развитием нашего города. В этом направлении мы будем и дальше работать. Три наших принципа, по которым мы работаем: это преемственность, это сотрудничество и это, конечно же, синергия", - резюмировала заседание круглого стола Светлана Иванова.

Спикеры отметили, что об истории городской думы издано две книги, с их содержанием можно ознакомиться на сайте думы. По случаю юбилея думы также снят короткометражный документальный фильм "Тюменская городская дума. Преемственность и развитие". Его можно посмотреть 23 января в 17.30 и 22.00 на телеканале "Тюменское время" и 26 января в 17:00 на канале ОТР.