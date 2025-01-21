Моор вошел в топ-20 глав регионов РФ по цитируемости в СМИ за 2024 год

Фото из телеграм-канала Александра Моора

"Медиалогия" опубликовала медиарейтинг российских губернаторов за 2024 год, глава Тюменской области по цитируемости в СМИ в нем занял 20 строчку, поднявшись по сравнению с 2023-м на три пункта вверх, среди коллег по УрФО он сместился на второе место, уступив первенство челябинскому Текслеру.

СМИ уделили внимание таким темам в работе Моора, как введение режима ЧС из-за

прогноза по паводкам, поручение эвакуировать всех жителей населенных пунктов, попадающих в зону вероятного подтопления при половодье на реках, ежегодное послание к депутатам облдумы и утверждение бюджета на 2025 и плановые 2026-2027 годы, выдвижение Якушева на пост сенатора, визит в регион полпреда Жоги. Также СМИ сообщали, что Моор и премьер-министр Казахстана Бектенов провели в Астане встречу на тему приграничного сотрудничества; что губернатор открыл тюменский промышленно-энергетический форум TNF-2024.