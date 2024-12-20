Артур Юрьев: "Несмотря ни на что, наша страна продолжает динамичное развитие"

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Главный и основной вывод, который прослеживается на протяжении всей прямой линии главы государства, – несмотря ни на что, наша страна продолжает динамичное развитие. Так прокомментировал "Прямую линию с Владимиром Путиным", которая прошла 19 декабря, заслуженный общественный деятель Тюменской области Артур Юрьев.

– "Всё на экономике" – так ответил президент Владимир Путин на один из первых вопросов соведущей в начале выступления, и ведь факты говорят сами за себя – за два года рост экономики России составил без малого 8%, и это в довольно-таки не простых условиях – как внешних, так и внутренних, – поделился впечатлениями после просмотра Артур Юрьев. – Набранный темп необходимо сохранить, а то и приумножить.

Несмотря на уход крупных иностранных компаний с отечественного рынка наивно было полагать, что это нанесет непоправимый урон нашей экономике в разных отраслях, ведь их успешно заменили российские производители, сделал вывод Артур Юрьевич.

– Коллеги по общественной деятельности из новых регионов, с которыми мы регулярно взаимодействуем, делятся впечатлениями о том, как на их глазах преображаются улицы и общими усилиями наших неравнодушных сограждан из разных регионов восстанавливается инфраструктура их родного края, – рассказал Артур Юрьев.

Программа восстановления предусматривает конкретные действия вплоть до 2030 года и это вполне обоснованно, ведь "о будущем надо думать всегда", – так отметил Владимир Владимирович, отвечая на один вопросов прямой линии.

– Представляете какими могут стать ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина через пять лет, если мы продолжим общими усилиями помогать нашим новым согражданам в восстановлении их родного края? – задал риторический вопрос Артур Юрьев.

Заслуженный общественный деятель Тюменской области обратил особое внимание на одну из цитат президента, которая привлекла его внимание – "суверенитет должен быть внутри, в сердце. Его укрепление и есть результат роста экономики".